La Segura reveló por qué lleva terapia de pareja con Ignacio

Ignacio por su parte comentó que no necesariamente son para resolver problemas, sino para salir de la rutina: “Sí, no, y hay decisiones, a veces no son no son ni peleas, pero son decisiones que tenemos que tomar o cosas, entonces, como que también necesitas una opinión neutra, no se ponga ni de ni un lado ni el otro, y que y que, bueno, le puedan dar una opinión sin ser mi familia o su familia, porque, obviamente, igual va a tirar para un lado para el otro, que es normal. O sea, entonces, sí necesitamos alguien neutro, a veces no son peleas y no son decisiones que tenemos que tomar”.