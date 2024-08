Rosángela Espinoza preocupó con lamentable noticia de su mascota

Rosángela Espinoza se encuentra viviendo un difícil momento con el delicado estado de salud de su perrita Bianca, a quien no duda en presumir en constantes ocasiones en sus redes sociales. La modelo contó en Instagram que no la someterá a quimioterapia, dando a entender que tiene cáncer. "Hasta el final. Darte la mejor calidad de vida. No te someteré a terapia. Puro amor. Lo dejo en las manos de Dios", escribió.