Rosángela Espinoza indignada por críticas: "Dañan mi trabajo"

La popular "Chica selfie" recordó que detrás de cada presentación existe un equipo de trabajo que necesita trabajar y, lamentablemente, los malos comentarios, podrían perjudicar futuras contrataciones. "No estoy haciendo nada malo porque estoy llevando diversión a los niños y no hago daño a nadie más bien me están haciendo daño a mi trabajo; no solamente a mí, también a mi equipo, pero estoy tranquila", sentenció.