Renato Tapia rompió su silencio tras ser acusado de no reconocer a su hijo

“Él estaba casado, yo no tenía relación con nadie. Nos vimos un día y ahí fue cuando quedé embarazada. Me enteré a las dos semanas, se lo comuniqué, pero me dijo que no iba a estar presente, que me quería mucho, pero que no podía hacerse cargo. Yo le dije que, si no aborté a los 16, no lo haré a los 21”, comentó.