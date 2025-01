Recordada actriz de AFHS atraviesa difícil momento con sus hijas

"Gaia, que es la menor, la de un año y 5 meses, se le ha dado por pellizcar. Me agarra y me jala así (el cachete) y se mata de risa. Agarra a su hermana también y le jala el pelo. Entonces, las dos son súper toscas. Y hay la típica de que nadie quiere un juguete, pero basta que una de las dos agarre ese juguete para que la otra también lo quiera y se lo quite. Ay Dios, qué difícil", agregó la recordada Margarita de Al fondo hay sitio.