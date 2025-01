Actriz de AFHS denunció presunta negligencia tras operación

Agregó que en el centro médico habrían querido minimizar el hecho: “Estuve en busca del Informe del Incidente adverso como lo llaman y no lo conseguía, un día que tenía control busqué al Gerente, me dio cita para otro día, viendo que yo andaba en silla de ruedas. Ese día me recibió parado con total apatía y me dijo; Ponga su queja en mesa de partes para que no le pase a otras personas”.