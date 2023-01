Poncho Herrera y su dura reacción tras especularse que exigió 10 millones de dólares para volver a "RBD"

" ¡Quería cobrar 10 millones de dólares! Poncho Herrera no estará en la gira de RBD, porque no le dieron lo que pidió, y dice: '¡A mí los fans me valen ma$%&#!'", se lee en la portada de la revista TVNotas. Esta noticia generó la incomodidad de Alfonso, quien no dudó en responder con un duro mensaje a través de sus redes sociales.

Herrera negó haber pedido dinero para volver a cantar en RBD. "Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mi y no de un invento. Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones".