Pamela López advierte a Melissa Klug: "Cueva me lo aceptó"

Pamela López se mostró firme en explicar que sacará las pruebas de la supuesta infidelidad de Melissa Klug y Christian Cueva: “Yo tengo algunas conversaciones (¿Todavía no las has hecho públicas?) No las he hecho públicas, ella me mandó una carta notarial, la cual fue respondida que no me voy a rectificar, me voy a ratificar, en lo que yo tengo”.