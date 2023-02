Paloma Fiuza y fuerte mensaje a Rafael Cardozo por sus declaraciones sobre Cachaza: Nadie muere de amor

"Nosotros que somos amigos de Rafael sabemos lo que ha pasado. Los dos son muy queridos por nosotros y creo que fue una relación que llegó a su fin y ahora cada uno sigue su camino. No debe ser fácil, pero no hay nada mejor que el tiempo para curar todo y sanar. Si la relación ya no iba más, no tenían que seguir juntos y es lo mejor. A veces duele, pero es un proceso que tiene que pasar. Duele, pero nadie muere de amor", agregó.