"Es un tema de que por la situación actual todo el mundo cree que hacemos algo lastimar a alguien o por querer fastidiar, y no es el caso. Macarena es mi amiga de hace mucho tiempo, la quiero mucho, la considero mucho, hablamos mucho, he subido fotos con ella constantemente, y eso es lo que la gente no sabe. Lamentablemente, piensan que esa foto se subió por molestar a alguien y no es el caso. Que no le sorprenda que nos vean juntas, porque no lo hacemos con ninguna mala intención", señaló.