Onelia Molina hizo confesión previo a boda de Alejandra Baigorria

Alejandra Baigorria confesó que invitó a Onelia Molina para que viaje a Colombia y celebrar su despedida de soltera, pero reveló que Mario Irivarren no la habría dejado. "Hemos conversado todo bien, pero Mario no la deja. Le pregunté, pero me dijo que no, no, no", expresó la empresaria, quien se reconcilió con la competidora de EEG hace unas semanas atrás previo a su boda.