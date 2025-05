Onelia Molina confirmó tener privilegios por ser ex de Mario

Ambos se acercaron y cuando Nico intentó besar a Onelia, ella le lanzó una fuerte cachetada para demostrar su nivel actoral. Ponce sorprendió a Onelia al decirle que él quiere cerrar ciclos y ella le volteó el rostro al actor. La producción le pidió repetir la escena ya que Molina cortó la escena abruptamente. "No me hagas acordar. Estoy harta de los hombres que quieren cerrar ciclos. Me trae malos recuerdos esas palabras, tengo traumas", expresó la modelo.