Olga Zumarán llenó de elogios a Luciana Fuster por su participación al Miss Perú 2023

"A mi me pasó en el año 78 que me escondieron los zapatos. Yo siempre he contado, creo que las historias se vuelven a repetir. Pienso que sí, te cortan los vestidos, te sabotean, te empujan, te pisan, no sabes todo lo que hacen. Yo creo que sí le han podido esconder (el vestido) porque no va a mentir ella."