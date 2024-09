Nataniel Sánchez compartió emotivo video de Joel y Fernanda

La recordada ‘Fernanda De Las Casas’ reveló cómo vivió su etapa de AFHS y cuál es su principal condición para reaparecer en la pantalla chica. “Ok, la primera cosa que dije en la reunión fue ¿y las condiciones cómo son? Porque yo no vuelvo a las mismas condiciones (…) ¿cuáles eran? Que me dieran el horario un día antes, que a mí me generó muchísima ansiedad eso, porque no te puedes organizar”, expresó.