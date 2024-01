Milett Figueroa se despidió del 'Bailando' con emotivo mensaje

Milett Figueroa generó gran conmoción en sus seguidores luego de confirmar que se retira de la competencia del 'Bailando', reality que conduce su actual pareja Marcelo Tinelli, debido a una delicada lesión que se generó durante los ensayos para una de las presentaciones. "Gracias a la gente que nos estuvo apoyando durante toda la competencia, jamás imaginé que una lesión en la cervical me podía dejar fuera, pero así es esto, las ganas y la pasión no se van (...) Gracias a toda la producción, me encantó conocerlos, no me imaginé que tomar un vuelo a Argentina me haría conocer gente tan increíble", mencionó la sensual modelo etiquetando a muchas personas importantes del programa.