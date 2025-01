Michelle Soifer sobre Rosángela Espinoza: "Años aguantándola"

Agregó que no sabe nada de su excompañera porque no la tiene en redes: “(Contó en redes) Está restringida. No nos seguimos, qué pena (¿Has visto sus redes?) No, jamás (¿Por qué?) ¿Para qué? (Para que veas lo que está haciendo) A mí no me importa lo que sea haciendo, es más que vaya, que disfrute que no se aparezca, es más, no hay que invocarla, porque esta es la mejor temporada que va a haber (…) “¿Tú sabes hace cuántos años vengo aguantándola? Ya por fin se me dio, ya”.