¿Michelle Soifer se despidió definitivamente de EEG? Esto publicó

“Este año para mí no termina como desearía por muchas cosas que me han pasado, pero siempre les regalé lo mejor de mí en el programa y me vieron con una sonrisa. Gracias a mis compañeros! Somos el mejor equipo Melissa Loza, Leandro Cabello, Renzo Schuller, Karen Dejo, Alejandra Baigorria, Hugo Garcia, Francisco Figueroa, Gabriel Meneses, Israel Dreyfus. Y también a Said Palao que es combatiente”, precisó.