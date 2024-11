Agregó que este logro es trabajo en equipo de todo su staff: “El equipo técnico, el equipo de producción, el elenco son los merecedores en realidad de este premio. Una sola persona no crea, la cabeza no solo es la que crea, se crea día a día desde el director de foto, la protagonista, desde el escritor, desde el fotógrafo, etc., hasta la persona que reparte el café; cada pieza es importante en una producción”.