Melissa Paredes y Anthony Aranda fueron consultados por la página web de América Televisión si usaron canje para celebrar su boda. Ambos coincidieron en que agradecerán a las personas que quieran así hayan o no pagado, pues resaltaron que todo salió perfecto. "No entiendo a la gente y el complejo que tienen con el canje. Sean famosos ustedes para que les hagan canje y no sean picones", agregó la actriz.