Melissa Paredes reveló qué es lo que hará con su vestido de novia tras su boda con Anthony Aranda. La exreina de belleza fue consultada por la página web de América Televisión si guardará su traje de novia para su hija. La actriz señaló que no desea dárselo a su primogénita. "Quisiera que mi hija se vista como ella quiera, con su estilo. No me gustaría que se ponga mi vestido, no soy de esas mamás. Quizá lo guarde de recuerdo o lo venda", dijo.