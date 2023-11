Melissa Paredes y su hija celebraron los 36 años de Anthony Aranda con gran sorpresa

La respuesta de Anthony Aranda no se hizo esperar y le agradeció por estar con él. "Gracias mi vida me llenaste de sonrisas, gracias por siempre ser la mejor compañera te amo (...) Me encantó. Te luciste mi amorcito, te quedó todo muy lindo. Te amo y me haces muy feliz. Gracias a todos por sus saludos los llevo en el corazón", acotó con emojis de corazón.