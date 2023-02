¿Melissa Loza cumplió 44 años? La modelo respondió así a sus detractores y reveló su verdadera edad

Melissa Loza estuvo de cumpleaños el último fin de semana y no dudó en celebrarlo junto a su familia en una hacienda en Ica. La integrante de Esto es guerra decidió enviar un contundente mensaje a sus detractores al aclarar su verdadera edad al leer algunos titulares que aseguraban que cumplió 44 años.

"Acá está y para que hagan un close up este es mi DNI de 1983, por favor. Acá está, ¿la gente no se qué le pasa? De repente, un admirador o admiradora que quiere alterar ahí algo que no es, pero acá está la verdad de todo", sostuvo la popular "Diosa" con DNI en mano en detrás de cámaras de EEG.