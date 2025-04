Mayra Goñi y elenco de mujeres presenta 'Reinas de Corazones 90s'

Mayra Goñi, quien regresa a los escenarios con este proyecto, también comparte su entusiasmo: “Estoy feliz porque en este show podré expresar mi pasión por la música y podré conectar con el público a través de ella. Es un desafío personal muy importante, ya que regreso a cantar y a bailar después de algunos años en pausa, me siento muy afortunada de ser parte de este proyecto. Toda la vida me ha gustado escuchar y cantar canciones que no necesariamente son de mi generación porque creo que tienen letras más profundas, se interpretan mejor y llegan al corazón de las personas. Y ahora estoy muy feliz de cantar junto a mis compañeras, que son grandes artistas”.