Marisol explica por qué botó a su hijo de su casa tras convertirse en padre

La cumbiambera contó que había botado a su primogénito de su casa cuando se enteró de que se convertiría en abuela. “Él me dijo que tenía que hablar conmigo y cuando lo veo llorar se me quitó el sueño. Cuando mi corazón se va poniendo frío, me quise morir. Voy a ser abuela. No lo asimilo hasta ahora”, comenzó diciendo la artista, para luego relatar que siempre le advirtió a York Núñez que tenía que terminar su maestría.