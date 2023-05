Marisol se quebró al revelar distanciamiento de su hijo mayor

“Cuando tú das todo por los hijos, cuando tú dejas todo por ellos, cuando tú mismo no te permites cosas para ti y todo lo ves en función a ellos y de pronto de la noche a la mañana te rompen el corazón, tus sueños y los sueños para ellos se destruyen. Yo soy de las personas muy radicales, a mí me criaron de una manera muy correcta y que, si a mí me fallas, para mí se acabó, haces tu vida y conmigo no cuentes”, mencionó.