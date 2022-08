Mario Irivarren vivió duro momento por su sobrino secuestrado y envió fuerte mensaje

" Es mi sobrino de cariño porque es hijo de Evelin que es mi socia, amiga y parte de mi familia. La verdad que fue una angustia terrible. Ya luego cuando me manda ese video donde se ve que una señora se acerca y él se va con ella ya se encendieron todas las alarmas. Lo publiqué y muy agradecido con toda la gente que me ayudó a compartirlo rápidamente", expresó.

"No tengo más información. No sé qué pasó o cómo apareció. No he podido conversar hasta el momento con ella, pero luego me contará con mayor detalle. El único mensaje es que tengan muchísimo cuidado, no dejen a los niños solos a la salida del colegio y estén siempre alertas y pendientes", acotó el competidor histórico.