María Pía Copello se conmovió con víctima de feminicidio en 'Operación Belleza': “Son marcas de por vida”

“Con historias fuertes, potentes que son reales, la gente pasa por estas cosas y es justamente con lo que tenemos que acabar ¿no? La historia de Anita me impactó muchísimo, la historia de Zuly también, hemos estado conversando bastante con ellas, conociéndonos, y ya saben que conmigo cuentan para lo que ellas necesiten, quieran. Entiendo a sus madres, yo soy mamá también, y pasar por esas cosas es realmente muy muy fuerte por esos trastornos. Imagínate lo que le pasó a Anita, que venga una persona ‘X’ a agredirte de esa manera, cortarte y dejarte esas marcas que te la dejan de por vida, no solo físicas sino psicológicamente. Y hablaba con su mamá y me dice, ella todavía no lo supera y es lógico”, mencionó la conductora del programa.