Mamá de Milett Figueroa la defiende de las críticas: "No tiene nada de diva".

"No hay ninguna diva. Ustedes la conocen mejor que yo, acá ha pasado mucho tiempo, más de 10 años y la conocen. De diva no tiene nada, es muy humilde así los he criado a mis hijos. Diva, no. Siempre hay show y no todo que ser paz y amor. Tiene mucha más galas para mostrar más vestimentas y bailes. Hay mucho tiempo y mucho pan por rebanar y vendrán muchas cosas más", explicó la señora Martha.