Magdyel Ugaz: ¿Qué hará tras dejar Al fondo hay sitio?

En otro momento, Magdyel Ugaz fue consultada si se identifica con su personaje Sofía, una mujer que sabe amar, aunque no siempre sea correspondida. "Creo que, como ella, cuido mucho a la gente que amo. Es una mujer muy cuidadora, sobreprotectora incluso. Tiene una inocencia que me gusta y con la que quiero volver a conectar. Es positiva, optimista… me gusta eso. A veces también puede ser un poco control freak, como yo en algunos momentos", manifestó.