Luis Ángel Pinasco recibió homenaje por sus 60 años de trayectoria y su hija Chiara se emocionó en vivo

"La verdad que me siento muy emocionado por todo esto. Después de tantos años, siento la generosidad del público. No me esperaba este tipo de reconocimiento. Se ha paralizado las grabaciones para rendirme homenaje a mí y que lo único que hice es trabajar y trabajar", manifestó don "Rulito" Pinasco tras develar su placa en la paseo de la fama del canal.