Luciana Fuster se defendió de dura acusación: No voy a permitir que me sigas difamando.

"Hola, Carlos. No voy a permitir que me sigas difamando... Hicimos un paseo en carritos de golf y con todo el viento, yo estaba despeinada. Al llegar, él quiso tomarme una foto diciéndome: 'ponte, a ver sonríe' (con el teléfono en mi cara) a lo que claramente respondí: 'no, no, no, ahorita no, que estoy despeinada'. Él me dijo: 'no, estás bien'. Él se fue y a los 10 segundos pasa por mi lado y me dice: 'Lo hago por Perú, no por ti, porque me caes mal'. Me quedé tonta y con las chicas no entendíamos nada", escribió.