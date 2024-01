Luciana Fuster confirmó fecha de retorno a Tailandia para seguir con su reinado

Luciana Fuster brindó una entrevista al programa ‘En Casa con Telemundo’ y reveló la fecha de su retorno Tailandia, donde vivirá durante todo su reinado. “Estoy con licencia para poder hacer mis actividades con mi organización ‘Miss Grand Perú'. Estamos trabajando en el norte del país, porque estoy poniendo internet en zonas que no hay, regalando computadores y laptop a lugares de trabajo y de estudio donde no han tenido las posibilidades. Me dieron un chance para poder cumplir con mis obligaciones por Latinoamérica y luego a fines de marzo me vuelvo a Bangkok”, acotó.