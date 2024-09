Jessica Newton defiende a Deyvis Orosco de críticas

Janet Barboza se mostró incómoda frente a las declaraciones de Andrea San Martín, quien reveló que su expareja Deyvis Orosco la llamó por celular este año. Esto generó la crítica de la conductora al recordar que el cantante tiene una familia. "¿Por qué llama Deyvis a Andrea? Yo creo que no es propicio porque Devyis tiene pareja e hijo. Si es algo de trabajo lo tendría que hacer su manager y no creo que Deyvis le haga videollamada estando él casado. No es lo correcto", dijo.