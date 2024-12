¿Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia regresarán en el 2025?

Yahaira Plasencia fue consultada si aceptaría ser imagen del nuevo mall de Jefferson Farfán y ella no cerró sus posibilidades. "¿Por qué no? Yo trabajo, yo soy una mujer trabajadora y todo lo que sea trabajo bienvenido sea. No creo que pase, pero si pasa, normal", precisó la cantante, quien no descartó trabajar para su expareja.