Jean Paul Santa María dedicó romántico mensaje a Romina Gachoy por 8 años de casados

“Hola mi reina! Cuando pienso en que escribirte en este momento....todo se resume en gracias! Gracias a ti, a Dios, a la vida a todo lo que haya confabulado para que aparezcas en mi vida! Porque fuiste, eres y siempre serás lo mejor que me pasó! Me pasa y me pasará! Te escribo esto y de solo pensarlo y sentirlo se me llenan los ojos de lágrimas....aún recuerdo ese día en el que nos casamos! Una locura! pero teníamos tantas ganas de dar ese paso que así fue! Lo hicimos! Y fue perfecto!”, inicia el cantante.