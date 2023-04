Jazmín Pinedo se pronunció sobre Richard Acuña y su expareja Camila Ganoza con fuerte comentario

"Cuando hay niños de por medio, las cosas se deberían llevar en privado. No es sencillo manejar una relación de padres separados, no es fácil, pero siempre hay que priorizar la salud y el desarrollo emocional de los más pequeños que no tienen la culpa de nada. Creo que este tipo de cosas se podrían solucionar en privado para proteger a menores de edad que no tienen la culpa de nada", expresó.