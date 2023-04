¿Jazmín Pinedo terminó su relación con Pedro Araujo? Esta fue su aclaración

“No creas todo lo que escuchas, tu manager es un poco peligroso, sabes, ten cuidado (…) Bueno, soltera porque no me he casado, si a eso te refieres (…) Genaro dice mientras no te hayas casado, no hay compromiso, tú tranquilo que para eso hay mucho tiempo”, explicó la conductora de Más Espectáculos.