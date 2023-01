Jazmín Pinedo se graduó y le dedicó conmovedor discurso a su hija Khaleesi: "Por ti, nena bonita"

"Los sueños están para cumplirse y no para dejarse a medias guardados en un baúl. Después de muchos años decidí terminar mi carrera, motivada de una manera diferente, ya no solo era la idea de culminar mi sueño y alcanzar mi objetivo sino de ser un ejemplo para mi hija. Enseñándole que las cosas no se dejan a medias y que la mejor satisfacción siempre llega después de una gran esfuerzo", comentó.