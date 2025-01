Jazmín Pinedo hizo importante anuncio oficial en vivo.

Jazmín Pinedo pidió unos segundos de su programa para poder hacer una aclaración sobre una publicación donde se afirmaba que ella habría olvidado a su novio Pedro Araujo y coqueteó con integrante de Axé Bahía. "Quiero hacer un anuncio oficial... no me dejan acercarme ni a los invitados, Luchito, yo no puedo vivir así, Este es el único lugar donde yo me doy esas licencias, donde me puedo divertir, y mi novio no dice nada porque es mi trabajo", dijo.