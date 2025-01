Jazmín Pinedo puso nervioso a integrante de Axe Bahía

Jazmín Pinedo se animó contar si se animará a convertirse en mamá por segunda vez junto a su novio Pedro Araujo. "No, no, parece seguro por todo lo que me he comido, pero no. Yo siempre he dicho que para mí esa es una decisión como muy importante, yo recién tengo dos años con Pedro, tenemos una relación súper linda, pero yo creo que el tema de de de hijos hay que tomárselo como súper en serio... Así que calma, calma", indicó.