Janet Barboza tuvo tenso momento en vivo con Nicole Akari

Janet Barboza la quería escuchar, pero al final no se aguantó y actuó con mucha crueldad con Nicole Akari , quien llegó a comentar los looks de los famosos en el matrimonio de Valeria Piazza y Pierre Cateriano .

“Es diferente verlo en pantalla y diferente verlo acá tan de cerca y de verdad ayer era para mí un cinco, pero hoy cero dos (…) Pero en verdad es un favor porque yo ayer te dije que la tela se veía barata, tú me dijiste que era cara, ya le hubieras reclamado tu dinero, a menos que haya sido un canje. El zapato acá fatal (…) Janet, tú trabajas, tienes un sueldo”, fue la dura crítica de la estilista.

Lo comentado sacó de quicio a la conductora de América Hoy, quien no dudó en hacer su descargo.

“Vivimos en un país con una economía terrible, yo me compro cosas de dos soles, me pongo un polo de cinco soles, lo importante no es el precio. Jamás dije carísimo, lo importante es que cada quien compre de acuerdo a su economía, yo compro en gamarra y en el mercado central (…) Se acabó la secuencia, nos vamos a una pausa”, comentó.