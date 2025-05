Pamela López contó cómo fue la primera vez que vio a Christian Cueva y qué fue lo que la enamoró. "En el año 2012, yo tenía un estilista y él fue quien me presentó al papá de mis hijos en una reunión social en el barrio. Me llamó la atención su manera de ser, porque es entrador, divertido. Me sacó a bailar (¿Qué pensaste la primera vez que lo viste?) La verdad, no me imaginé que jugaba al fútbol, pensé que era cualquier otra cosa menos un futbolista", dijo.