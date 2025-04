Pamela López contó lo que hizo Christian Cueva para enamorarla

"Me llamó la atención su manera de ser, porque es entrador, divertido. Me sacó a bailar (¿Qué pensaste la primera vez que lo viste?) La verdad, no me imaginé que jugaba al fútbol, pensé que era cualquier otra cosa menos un futbolista. Él jugaba en ese momento en la San Martín, pero no lo registraba, no tenía idea de quién era", agregó.