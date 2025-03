Hermano de Christian Cueva arremetió contra Pamela López

“¿Sabías que un hombre mujeriego o infiel busca algo más? El hombre infiel, y con múltiples mujeres, busca ser aceptado por mamá. Desde su inconsciente no se sintió amado y protegido por su madre, sintió que mamá no estaba disponible para él, y que ella no demostraba su amor como él necesitaba. Y como no pudo llenarse de su amor, busca el amor y la aceptación de ella en varias mujeres, pero ninguna se lo dará: porque ninguna es mamá”, menciona el video que soltó en redes sociales.