Guadalupe Farfán celebró por adelantado su cumpleaños con íntima reunión

Guadalupe Farfán se confesó en el pódcast de Jorge Guerra que estuvo a punto de dejar su carrera artística. "Había enviado como más de 50 y en ninguno me habían aceptado. Y fue para mí, olvídense, me largué a mi cama a llorar por horas y me acuerdo de que yo le decía a mi mejor amiga que no me siento suficiente, tal vez esto no es para mí, tal vez esto de verdad no funciona", expresó.