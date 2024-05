¿Guadalupe Farfán, July de AFHS, pensó en dejar la actuación? Así contó dura anécdota

“No sabía porque no me llamaban, entonces cometí el gran error de contar cuántos castings había enviado hasta la fecha y había enviado como más de 50 y en ninguno me habían aceptado. Y fue para mí, olvídense me largué a mi cama a llorar por horas y me acuerdo que yo le decía a mi mejor amiga que no me siento suficiente, tal vez esto no es para mí, tal vez esto de verdad no funciona o tal vez no tengo el talento o simplemente esto no es ¿no?”, expresó.