Giovanni Ciccia presentó a su familia con detalles inéditos sobre sus hijos

"Yo no quiero que mis hijos trabajen como actores. A Valentino le encanta y a Lucas en algún momento le gustó. Incluso, Valentino hizo una escena en Al Fondo Hay Sitio el año pasado (2022) conmigo, pero es un día, una experiencia, una cosa que va a recordar. Pero que él entre en una rutina que no le corresponde, no es necesario. Si me lo pidiera, creo que le diría que termine el colegio y ya vemos", añadió el popular Diego Montalbán' de Al Fondo Hay Sitio.