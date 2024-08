¿Facundo González ya piensa tener hijos con su novia Oriana?

Facundo González se declaró muy enamorado de su nueva pareja Oriana Marzoli y afirmó que piensa convivir con ella en poco tiempo que llevan de relación. Además, no descartó formar una familia junto a la modelo. "La idea es convivir. (¿Piensas tener hijos?) Sí, amo los niños y me encantan, pero siento que todavía no ha llegado el momento", comentó el argentino para el programa de YouTube "La Linares" de Verónica Linares.