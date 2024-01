¿Facundo González rompió su amistad con Mario Irivarren por Onelia Molina?

El popular "Wacho" se incomodó cuando Onelia Molina negó tajantemente que haya tenido algo que ver con él tras tocar el tema en el set de EEG cuando recién empezaba a salir con Mario Irivarren. "Yo no estuve con Facundo", afirmó la modelo. "Tampoco me niegues. Tampoco mientas en la cara, no mientas a la gente. Ahora vas a decir que dormimos separados", reclamó Facu.