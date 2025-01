Ex de Karla Tarazona soltó advertencia a Christian Domínguez

“Claro, claro que sí, me saludan, o yo lo saludo, claro que sí (Pero tú tomarías la iniciativa ¿o no?) No, si los veo, obviamente, si los conozco, si los veo y me ven, los voy a saludar. Yo no tengo mayor problema con nadie, yo soy bien bien bien bien paz, amor”, respondió.